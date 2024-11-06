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Dünyadan Trump’a kutlama! ABD’nin 47. başkanına tebrik yağdı

Dünyadan Trump’a kutlama! ABD’nin 47. başkanına tebrik yağdı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 13:40
ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'a dünyadan tebrik yağdı. Onlardan biri Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu.  A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa Strasbourg'dan aktardı.
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