Dünyadan Trump’a kutlama! ABD’nin 47. başkanına tebrik yağdı

ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'a dünyadan tebrik yağdı. Onlardan biri Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa Strasbourg'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN