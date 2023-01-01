Dünyada yeni yıl coşkusu! İnsanlar meydanları doldurdu

Dünya, küresel krizlerin gölgesinde geçen bir yılı daha geride bıraktı. 2023'e sırayla merhaba diyen ülkeler, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Havai fişekler gece karanlığını aydınlattı. Dünyanın dört bir yanından yeni yıl kutlamalarını A Haber ekrana taşıdı.

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