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Dünyada yeni yıl coşkusu! İnsanlar meydanları doldurdu

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 09:13
Dünya, küresel krizlerin gölgesinde geçen bir yılı daha geride bıraktı. 2023'e sırayla merhaba diyen ülkeler, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Havai fişekler gece karanlığını aydınlattı. Dünyanın dört bir yanından yeni yıl kutlamalarını A Haber ekrana taşıdı.
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