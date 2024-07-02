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Dünyada sel felaketi! Farklı ülkelerde çok sayıda insan hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 02.07.2024 11:05
İtalya ve İsviçre sele teslim oldu. Caddeler göle döndü, evler suya gömüldü. Sel felaketi sonucu İsviçre'de en az 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın etkili olduğu Kırgızistan'da en az 5, Hindistan'da ise 11 kişi sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Dünyada sel felaketi!
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