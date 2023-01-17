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Dünyada sağlık sistemi çöküyor! Sağlık çalışanları sokağa döküldü

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 16:32
Avrupa'daki sağlık sisteminde yaşanan krizler dünyaya yayılıyor. Avrupa'nın ardından ABD'de de sağlık çalışanları sokağa döküldü 7 bin kişi yürüyüş yaptı. Fransa’da acil servislerde 31 kişi zamanında müdahale edilmediği için hayatını kaybetti. Acilde bekleme süreleri ise 10 saati geçmiş durumda. İngiliz Tabipler Birliği ise, “Baskı artık dayanılmaz ve sürdürülemez” açıklaması yaptı. İtalya ve Hollanda’da ilaç krizi yaşanırken Almanya’da da acilde bekleme süreleri giderek uzuyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’nin başkenti Londra'dan sağlık krizinde yaşananları aktardı.
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