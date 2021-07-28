28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Olası en yüksek tehditlere karşı koruma sağlayacak balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişlerinin yarısına yakını teslim edildi.