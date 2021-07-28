28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Savunma sanayiinde büyük devrim

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2021 15:54
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Olası en yüksek tehditlere karşı koruma sağlayacak balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişlerinin yarısına yakını teslim edildi.
Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor!
Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor!
Julian Assange için yolun sonu göründü!
Julian Assange için yolun sonu göründü!
Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor!
Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor!
Biden gafıyla sosyal medyanın diline düştü
Biden gafıyla sosyal medyanın diline düştü
Dünyanın en pahalı patates kızartması
Dünyanın en pahalı patates kızartması
Evin bahçesinde yatan servet
Evin bahçesinde yatan servet
Şehirde maymun istilası!
Şehirde maymun istilası!
Suudi Arabistan'dan umre için aşı şartı
Suudi Arabistan'dan umre için aşı şartı
DSÖ açıkladı: Yakın tarihte yok olacak
DSÖ açıkladı: Yakın tarihte yok olacak
Almanya'da kimyasal patlama! Ölü ve yaralılar var
Almanya'da kimyasal patlama! Ölü ve yaralılar var
AB'den Google'a yaptırım tehdidi
AB'den Google'a yaptırım tehdidi
Almanya'da patlama!
Almanya'da patlama!
Daha Fazla Video Göster