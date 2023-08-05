05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünyada bu hafta neler oldu? En çok neler konuşuldu? | 7. gün.

Dünyada bu hafta neler oldu? En çok neler konuşuldu? | 7. gün.

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2023 15:17
Bir hafta 7 gün dünya için hem çok uzun hem de çok kısa bir süre. Bir haftada dünyada pek çok şey olabiliyor. Ama olanları değerlendirmek için biraz da zaman gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında bu hafta neler konuşuldu? Detaylar Elif Saatçıoğlu’nun sunumuyla “7. gün” programında.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Batı’da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Batı'da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Aniden bir ışık topu fırladı
Aniden bir ışık topu fırladı
Ayı mı insan mı? Resmi açıklama geldi
Ayı mı insan mı? Resmi açıklama geldi
Dünya aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Dünya aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
CHP’de baba-oğul kavgası!
CHP'de "baba-oğul" kavgası!
Ukrayna’dan Moskova’ya yeni saldırı
Ukrayna'dan Moskova'ya yeni saldırı
Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e saldırı!
Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı!
Gizli tesisleri gösteren harita skandalı!
Gizli tesisleri gösteren harita skandalı!
Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda!
Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda!
Yunanistan’dan Türklere baskı!
Yunanistan'dan Türklere baskı!
Nijer’de darbe sonrası kaos!
Nijer'de darbe sonrası kaos!
Daha Fazla Video Göster