22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünyada bu hafta neler oldu? En çok neler konuşuldu? | 7. gün.

Dünyada bu hafta neler oldu? En çok neler konuşuldu? | 7. gün.

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 13:56
Bir hafta 7 gün dünya için hem çok uzun hem de çok kısa bir süre. Bir haftada dünyada pek çok şey olabiliyor. Ama olanları değerlendirmek için biraz da zaman gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında bu hafta neler konuşuldu? Detaylar Elif Saatçıoğlu’nun sunumuyla “7. gün” programında.
Sorunu çözerse Erdoğan çözer
Sorunu çözerse Erdoğan çözer
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Fransa’da aşırı sağ Kabine!
Fransa'da aşırı sağ Kabine!
AB’den tahıl koridoru uyarısı!
AB'den tahıl koridoru uyarısı!
Bakan yumruk yumruğa kavga etti
Bakan yumruk yumruğa kavga etti
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı!
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı!
Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı
Rusya’dan tansiyonu yükseltecek adım!
Rusya'dan tansiyonu yükseltecek adım!
Türkiye-BAE’den 50,7 milyar $’lık anlaşma
Türkiye-BAE'den 50,7 milyar $'lık anlaşma
Dünyanın en sıcak haftası
Dünyanın en sıcak haftası
Türkiye-AB ilişkileri masada!
Türkiye-AB ilişkileri masada!
Daha Fazla Video Göster