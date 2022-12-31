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Dünya yeni yıla "merhaba" diyor! Avustralya yeni yıla girdi

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Giriş: 31.12.2022 16:27
Güncelleme:31.12.2022 16:35
2023 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla girdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk “merhaba” diyen ülkede yapılan kutlamalarda havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.
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