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Dünya yanarken Joe Biden güneşleniyor!

Dünya yanarken Joe Biden güneşleniyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 16:24
Orta Doğu'da olası bir topyekün savaşa ilişkin endişeler büyürken, ABD Başkanı Biden yaz tatili moduna geçti. Delaware eyaletinde ailesiyle güneşlenirken görüntülenen demokrat liderin, yavaş ve durgun hareketleri dikkat çekti..
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Dünya yanarken Biden güneşleniyor!
Dünya yanarken Biden güneşleniyor!
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