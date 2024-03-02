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Dünya savaşı kapıda mı? Avrupa'da tansiyon karşılıklı söylemlerle yükseliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 13:41
Avrupa'da sıcak savaş endişesi yükseliyor. Hafta boyunca karşılıklı açıklamalarla birlikte dünya savaşı söylemi de yeniden gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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