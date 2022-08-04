04 Ağustos 2022, Perşembe
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Dünya savaşa doğru mu gidiyor? Çin Tayvan'ı işgal eder mi? Tatbikat savaşa dönüşür mü? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor. Dünya diken üzerinde… Gıda krizinden teknoloji krizine mi? ABD – Çin geriliminin perde arkasında çip ihracatı mı var? Çin ile Tayvan arasındaki gerilim büyük bir savaşa neden olur mu? Dünya yeni savaşın eşiğine doğru mu gidiyor? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.