04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünya savaşa doğru mu gidiyor? Çin Tayvan'ı işgal eder mi? Tatbikat savaşa dönüşür mü? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Dünya savaşa doğru mu gidiyor? Çin Tayvan'ı işgal eder mi? Tatbikat savaşa dönüşür mü? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 16:35
Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor. Dünya diken üzerinde… Gıda krizinden teknoloji krizine mi? ABD – Çin geriliminin perde arkasında çip ihracatı mı var? Çin ile Tayvan arasındaki gerilim büyük bir savaşa neden olur mu? Dünya yeni savaşın eşiğine doğru mu gidiyor? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya savaşa doğru mu gidiyor?
Dünya savaşa doğru mu gidiyor?
Çin’den balistik füzeli tatbikat
Çin'den balistik füzeli tatbikat
Pasifik’te sular ısınıyor!
Pasifik’te sular ısınıyor!
Ülke karıştı! Bu nasıl tatbikat?
Ülke karıştı! Bu nasıl tatbikat?
Dünya bu olayı konuşuyor! Umut Türk doktorları
Dünya bu olayı konuşuyor! Umut Türk doktorları
Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve...
Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve...
İsveç’te PKK yandaşları yine sahnede!
İsveç’te PKK yandaşları yine sahnede!
Ermenistan’a TB2’lerle misilleme
Ermenistan'a TB2'lerle misilleme
Avrupa’da kriz nasıl çözülecek?
Avrupa’da kriz nasıl çözülecek?
Çin Tayvan’ı işgal eder mi?
Çin Tayvan'ı işgal eder mi?
İran’dan ABD’ye ’Tayvan’ tepkisi
İran'dan ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
İsrail’de misilleme endişesi
İsrail’de misilleme endişesi
Daha Fazla Video Göster