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Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunun 73. yıl dönümü! DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını

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Giriş: 08.04.2021 11:55
Güncelleme:08.04.2021 12:09
kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana kamuoyunu geç ve eksik bilgilendirdiği gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalan dünya sağlık örgütü, 73 yaşına girdi. 7 Nisan 1948'de kurulan örgütün kuruluşundan bu yana en büyük sınavı Kovid-19 oldu. Peki DSÖ, nasıl kuruldu? Hangi ülkeler destekliyor? ve örgüt neden eleştirilerin hedefinde? Detaylar haberimizde...
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DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
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