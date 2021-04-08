Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunun 73. yıl dönümü! DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını

kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana kamuoyunu geç ve eksik bilgilendirdiği gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalan dünya sağlık örgütü, 73 yaşına girdi. 7 Nisan 1948'de kurulan örgütün kuruluşundan bu yana en büyük sınavı Kovid-19 oldu. Peki DSÖ, nasıl kuruldu? Hangi ülkeler destekliyor? ve örgüt neden eleştirilerin hedefinde? Detaylar haberimizde...

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