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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklama

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Giriş: 23.07.2020 19:53
Güncelleme:23.07.2020 20:34
Dünyanın dört bir yanından Kovid-19 aşısına yönelik heyecan verici gelişmeler yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) kritik bir uyarı geldi. Aşıya yönelik gelişmelerin heyecan verici olduğunu belirten DSÖ, ancak aşının 2021'den önce kullanıma hazır olamayacağını duyurdu.

"İlk aşıyı 2021'e kadar beklemeyin..."

Dikkat çeken açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Örgütün acil durumlar programı başkanı Mike Ryan, Kovid-19 aşısının en iyi ihtimalle yeni yılın başlarında hazır olacağını ifade etti.

Ryan'ın gündeminde, küresel çapta başarıyla ilerleyen aşı çalışmaları vardı.

Konuya yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Ryan, potansiyel aşının 2021 yılından önce kullanıma hazır olamayacağını hatırlattı.

Ryan ayrıca, geliştirilecek aşının herkese ulaşabilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Bu aşı, zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için" ifadesini kullandı.

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DSÖ'den Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklama
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