Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü?

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi. Dünya, Rusya'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, kriz gün boyu işlendi.