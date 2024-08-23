Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soyguncu oldu! Video büyük tepki çekti Biden ve Trump gözaltına alındı...

Yapay zeka teknolojisiyle birlikte "Deepfake" adı verilen, sahte videoların üretilmesi de hız kazandı. Son olarak sosyal medya platformu X'te, milyarder iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Bıden ve Rus Lider Putin başta olmak üzere, birçok liderin soyguncu olarak gösterildiği ve gözaltına alındığı bir video paylaşıldı. Videoya eleştiriler ise gecikmedi.

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