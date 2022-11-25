Dünya Kupası'nda muhteşem cuma görüntüsü! Stat çevresinde binlerce insan namaz kıldı

Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki Galler - İran maçı öncesi yüzlerce taraftar Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde cuma namazı kıldı. Namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçiler de yer aldı. Görkemli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.