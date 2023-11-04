Dünya 'katil İsrail' diye haykırıyor! Starbucks önü, liman, sokaklar, her yerde Filistin'e destek gösterileri

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Terör devleti masum insanları katlederken, dünyada sokaklara çıkan kişiler İsrail ve ABD'ye tepki gösteriyor.