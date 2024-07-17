17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Dünya kan donduran vahşeti konuşuyor! Baltayla oğlunu öldürdü: Meditasyon yaptı
Kan donduran vahşet İsrail’de yaşandı.İddiaya göre, bir cani anne 6 yaşındaki çocuğu baltayla öldürdü. Cani anne ayrıca aile köpeğini de öldürdü. İsrail basınında yer alan habere göre, saldırının ardından gözü dönen kadının soyunduğu, meditasyon yaptığı ve ardından kendini bıçakladığı bildiriliyor. Öte yandan kadının üzerinde, ölen oğluna ait olduğu düşünülen kan lekeleri bulundu.