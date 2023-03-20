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Dünya gözünü ABD’ye çevirmiş durumda! Donald Trump tutuklanacak mı? A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 12:07
ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü tutuklanacağını söylemesi ve destekçilerine protesto çağrısı yapması ABD gündemini bir kez daha değiştirdi. Destekçileri Trump'ın malikanesi önünde protesto düzenlerken Trump güreş turnuvasına katıldı. ABD’yi nasıl bir süreç bekliyor? Donald Trump salı günü tutuklanacak mı? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "En başta Amerikan yargı sisteminin siyasallaşması gibi Amerikan devleti adına ortaya çıkan bir risk var. Yani ister haklı olsunlar hukuki anlamda ister haksız olsunlar bir şekilde Amerikan sisteminin siyasallaşması ile ilgili hukuk sisteminin, adalet sisteminin siyasallaşması ile ilgili bir risk kendisini göstermiş durumda. Bu Amerikan kamuoyunu bir şekilde yaralayacak. Mike Pence konusunda ben çok emin değilim. Çünkü Trump’ın bu şekilde yargılanması ve itibarsızlaştırılması Pence’in önünü açacak. Böyle bir boyutu var. Yakın geçmişe bakıldığında Pence’in Trump’ı eleştiren açıklamaları var. Aynı partide olduğu için destek veriyor gözüküyor. Trump’ın itibarsızlaştırılması ve siyasi kariyerinin zarar görmezi bu kimin işine yarayacak? Demokratlar’ın işine yarayacak. Operasyonun zaten Demokratlar üzerinden yapıldığı değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
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