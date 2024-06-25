25 Haziran 2024, Salı
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Dünya genelinde sıcak ölümleri bini aştı! Hindistan’da 150 yılın en kurak yazı
İklim krizinin olumsuz etkilerini her geçen gün biraz daha hisseden dünya, bu yıl da kavurucu bir yaz mevsimi yaşıyor. 150 yılın en kurak yaz mevsiminin yaşandığı Hindistan'da, anormal sıcaklık nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü aştı. Meksika'da 170'den fazla kişi yine aşırı sıcak nedeniyle öldü. Kırmızı alarm verilen bir diğer ülke ise Irak'tı. İşte tüm detaylar…