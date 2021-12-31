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Dünya genelinde ilk o ülkeler merhaba dedi! İşte renkli görüntüler...

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Giriş: 31.12.2021 18:35
Dünya genelinde yeni yıl heyecanı yaşanırken artık 2022 yılı için geri sayım başladı. Dünya genelinde Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji gibi ülkeler 2022 yılına girerken yeni yıl büyük bir coşkuyla karşılandı. İşte o renkli anlara dair kareler...
Dünya genelinde ilk o ülkeler merhaba dedi
Dünya genelinde ilk o ülkeler merhaba dedi
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