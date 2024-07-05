Dünya Gazze’de ateşkes beklerken İsrail katliama devam ediyor

Dünya ateşkes beklerken İsrail Gazze'ye yönelik katliamına devam etti. Kentte tarihi çarşı bombalanırken Batı Şeria'da da iş makineleri Filistinlilere ait 11 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

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