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Dünya Gazze’de ateşkes beklerken İsrail katliama devam ediyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 09:15
Güncelleme:05.07.2024 09:16
Dünya ateşkes beklerken İsrail Gazze'ye yönelik katliamına devam etti. Kentte tarihi çarşı bombalanırken Batı Şeria'da da iş makineleri Filistinlilere ait 11 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
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