05 Ekim 2024, Cumartesi
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Dünya Gazze için ayakta! A Haber gösterilerin merkezinde
Terör devleti İsrail, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında, dünyanın gözü önünde yaklaşık bir yıldır katliam yapıyor. Savaşın yıl dönümüne iki gün kala, İngiltere’nin başkenti Londra’da yine birçok kişi, Filistin için sokaklara döküldü. A Haber ekibi Londra, Hollanda ve İtalya’daki destek gösterilerini görüntüledi. İşte o görüntüler…