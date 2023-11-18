18 Kasım 2023, Cumartesi
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Dünya Gazze için ayakta! A Haber Filistin'e destek gösterilerini İngiltere ve Fransa'dan aktardı
Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Hastane, mülteci kampı, okul, cami, kilise ayırt etmeyen bombalayan İsrail, Gazze’yi devasa bir mezarlık haline getirdi. Gazze'deki sivil katliamına dünyanın her bir noktasında meydanları dolduran vatandaşlar 'dur' diyerek haykırmaya devam ediyor. A Haber muhabirleri Alpaslan Düven ile Ömer Aydın, İngiltere ve Fransa'daki gösterileri A Haber ekranlarında saniye saniyesine aktardı.