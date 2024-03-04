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Dünya Filistin için sokakta! Avrupa’dan ABD’ye “Filistin’e özgürlük” sloganları atılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 18:10
İsrail katletmeye, dünya halkları ise katliamları protesto etmeye devam ediyor. Dünyanın farklı adreslerinde İsrail karşıtı eylemler vardı. Birçok başkentte ateşkes sloganları yankılandı.
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