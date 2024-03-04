Dünya Filistin için sokakta! Avrupa’dan ABD’ye “Filistin’e özgürlük” sloganları atılıyor

İsrail katletmeye, dünya halkları ise katliamları protesto etmeye devam ediyor. Dünyanın farklı adreslerinde İsrail karşıtı eylemler vardı. Birçok başkentte ateşkes sloganları yankılandı.

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