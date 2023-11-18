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Dünya Filistin için ayakta

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Giriş: 18.11.2023 18:00
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. Fransız Hükümeti İsrail'e desteğini bildirirken ülke bir kez daha büyük bir Filistin'e destek gösterisine sahne oluyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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