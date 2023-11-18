Dünya Filistin için ayakta

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. Fransız Hükümeti İsrail'e desteğini bildirirken ülke bir kez daha büyük bir Filistin'e destek gösterisine sahne oluyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.