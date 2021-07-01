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Dünya bunu konuşuyor: Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!

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Giriş: 01.07.2021 09:56
ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta çöken bina tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Binada yaşamını sürdüren yüzlerce kişiden en az 12'sinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, 149 kişiden ise halen haber alınamıyor. Binanın çöküşüne ilişkin çeşitli tevatürler ortaya atılırken çarpıcı saptamalar da yapıldı. Dünyanın ilgisini çeken bir diğer konu ise enkazdan gelen ve günlerdir hiç durmadan çalan telefon sesi. Uzmanlar telefon sesinin nereden, nasıl geldiğini açıklayamıyor. İşte tüm detaylar...
Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!
Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!
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