Dünya bu vahşeti konuşuyor! 5 yaşındaki çocuk annesi, üvey babası ve üvey kardeşi tarafından öldürüldü!

Bütün fotoğraflarında daima gülümseyen 5 yaşındaki Logan Mwangi, tüyler ürperten bir cinayete kurban gitti. Dehşet veren ayrıntılar ve soruşturma süreci dünya medyası tarafından takip edilen bu kan donduran cinayet, mahkemenin verdiği mahkumiyet kararıyla yeniden gündem oldu. İşte ayrıntılar…