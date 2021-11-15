Dünya bu olayı konuşuyor! Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton

Prens Harry ile Meghan Markle'ın görevlerini bırakıp ABD'ye taşınması sonrasında Prens Andrew hakkında açılan cinsel taciz davası derken Prens Philip'in vefatı ile Kraliyet Ailesi son 2 yıldır rahat yüzü görmedi. Şimdi de buna 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu eklendi. İngiltere'de I. Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Anma Töreni'ne Kraliçe II. Elizabeth yıllar sonra ilk kez sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Anma törenine kadın askerlerden birisinin bayıldığı anlar damga vurdu.