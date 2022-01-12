12 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünya bu olayı konuşuyor! İtalya'da NAZİ militanına cenaze töreni düzenlendi! Gamalı haç bayrağı açıldı!
İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen cenaze töreninde yapılanlar şaşkına çevirdi. Bir kilise önünde Neo-Nazi militanının tabutunun üzerine örtülen bayrak ve ardından yaşananlar, dünyada gündem oldu.