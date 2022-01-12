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Dünya bu olayı konuşuyor! İtalya'da NAZİ militanına cenaze töreni düzenlendi! Gamalı haç bayrağı açıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 11:50
İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen cenaze töreninde yapılanlar şaşkına çevirdi. Bir kilise önünde Neo-Nazi militanının tabutunun üzerine örtülen bayrak ve ardından yaşananlar, dünyada gündem oldu.
Dünya bu olayı konuşuyor!
Dünya bu olayı konuşuyor!
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