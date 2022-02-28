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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Bayraktar TB2'ler Rus işgalcileri yok etti! BUK hava savunma sistemi paramparça

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Giriş: 28.02.2022 09:46
Güncelleme:28.02.2022 09:46
Son dakika haberine göre Ukrayna-Rusya savaşının beşinci gününe girilirken, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkiv'de Pazartesi sabahı patlamalar duyuldu. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA, BUKM3 hava savunma sisteminin bulunduğu bir konvoyu yol kenarında dururken vurdu. Bayraktar TB2’nin Rus unsurları vurduğu ve sosyal medyaya yansıyan ikinci görüntü oldu.
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