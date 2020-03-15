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15.03.2020

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Trump'tan corona virüs (Covid-19) açıklaması öncesi kamera karşısına geçti |Video

Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (corona virus) açıklaması öncesi kamera karşısına geçtiği bu görüntüleri konuşuyor. Ortaya çıkan kamera arkası görüntülere ait video görüntüler kısa süre içerisinden sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Öte yandan Trump'ın bu görüntüleri ABD basını tarafından eleştirildi.

Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (corona virus) açıklaması öncesi kamera karşısına geçtiği bu görüntüleri konuşuyor. Ortaya çıkan kamera arkası görüntülere ait video görüntüler kısa süre içerisinden sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Öte yandan Trump'ın bu görüntüleri ABD basını tarafından eleştirildi.

TRUMP KONUŞMA SIRASINDA KOLA İÇTİ

Trump'ın yaptığı konuşma öncesinde şişeden kola içtiği de görülürken son anda fark ettiği gömleğindeki kalem lekesi nedeniyle kısa süreli panik yaşaması dikkat çekiyor. Trump'ın konuşmasını bitirdikten sonra ilginç bir ses tonuyla 'tamam' dediği duyuluyor.

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