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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Taliban'ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler

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Giriş: 26.08.2021 10:33
Afganistan'da ABD ve NATO'nu çekilmesi sonrasında başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanmış durumda. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan bölgeden Taliban'ı kızdıracak görüntüler geldi. Pencşir vilayeti 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hatırlanıyor.
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