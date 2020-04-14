Dünya bu diyaloğu  konuşuyor! Trump’tan gazeteciye ağır sözler: Yalancı, yüz karası | Video

ABD Başkanı, basın toplantısında koronavirüsle mücadelede aldığı tartışmalı kararların CBS muhabiri tarafından ısrarla sorgulanması karşısında bozum oldu. Trump, gazeteciyi geri püskürtemeyince 'yalancı' ve 'yüz karası' diye niteledi.

Koronavirüsü önce umursamayan, sonra 'Çinli' diye niteleyip Çin'i sorumlu tutmaya kalkan ABD Başkanı Donald Trump, ocaktan beri salgının vehametine dair raporlarla uyarılmasına rağmen tümüyle hazırlıksız yakalandığına dair haberlerle sarsıldığı dönemde 'gazeteci sorgulamasıyla' karşılaştı.

Pazartesi günkü koronavirüs basın toplantısında kampanya tarzı bir videoyla salgınla mücadele icraatlarının reklamın yapmaya çalışan Trump, bunun erken dönemindeki kararlarını sorgulayan CBS Beyaz Saray muhabiri Paula Reid'i 'yalancı' ve 'yüz karası' diye niteledi.

'20 MİLYON İNSAN İŞSİZ, ON BİNLERCE AMERİKALI ÖLDÜ'

ABD Başkanı'nın 31 Ocak'ta halk sağlığı acil durumu, 2 Şubat'ta Çin'le seyahat yasağı, mart ortasında sosyal mesafe kuralları yürürlüğe koymasına atıfla, CBS muhabiri Reid, Trump'a seyahat yasaklarıyla zaman kazandığına dair savı hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ama bunu hastaneleri hazırlamak, test yapmayı artırmak için kullanmadınız. Şu an yaklaşık 20 milyon insan işsiz. On binlerce Amerikalı öldü. Böyle benzeri görülmemiş bir krizde sizin atıp tutmanızın insanların kendilerini güvende hissetmesini sağlaması nasıl mümkün olabilir?"

'BÜTÜN BİR ŞUBAT AYI NE YAPTINIZ?'

Muhabire "Öyle yüz karasısın ki, bunu söyleyiş tarzın öylesine yüz karası" diyen Trump, lafı Çin'e kapıları kapatmasına döndürmeye çalışırken, bu kez Reid'in "Peki ama kazandığınız zamanla ne yaptınız? Şubat ayı tam bir boşluk" çıkışına uğradı.

"Pek çok şey. Pek çok şey. Aslında size bir listesini vereceğiz" diye yanıtlayan Trump'ı, Reid, "Ne yaptınız" diye sıkıştırdı.

"Biliyorsun, sen yalansın, senin medya ağın yalan, yayınlarınız yalan" diye tirat atan Trump, "Harika iş çıkardık... Bu işi doğru yönettik" söylemini devam ettirdi.

Beyaz Saray'daki koronavirüs basın toplantısında gösterilen videoda Trump'ın 28 Şubat'ta sarf ettiği "Mucize gibi geçip gidecek" sözü gibi tartışmalı açıklamalarına yer verilmedi.

Haftasonunda The New York Times, Trump'ın büyük bir felaketle karşılaşılacağına dair erken uyarılara kulak vermediğine dair haberler çok ayrıntılı bir yenisini eklemişti.