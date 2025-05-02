02 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Dünya bu bacadan çıkacak dumanı bekliyor! Vatikan'da papalık seçimi hazırlıkları başladı
7 Mayıs'ta gerçekleşecek Papalık seçimi öncesi Vatikan’da hazırlıklar hız kazandı. Sistine Şapeli’nin çatısına, kardinallerin oy pusulalarını yakacağı özel soba kuruldu. Seçim sürecinde gelenek olduğu üzere, sobadan yükselecek duman rengi sonucu dünyaya duyuracak: Siyah duman yeni papa seçilemediğini, beyaz duman ise seçimin tamamlandığını gösterecek.