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Dünya bu bacadan çıkacak dumanı bekliyor! Vatikan’da papalık seçimi hazırlıkları başladı

Dünya bu bacadan çıkacak dumanı bekliyor! Vatikan'da papalık seçimi hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:15
7 Mayıs'ta gerçekleşecek Papalık seçimi öncesi Vatikan’da hazırlıklar hız kazandı. Sistine Şapeli’nin çatısına, kardinallerin oy pusulalarını yakacağı özel soba kuruldu. Seçim sürecinde gelenek olduğu üzere, sobadan yükselecek duman rengi sonucu dünyaya duyuracak: Siyah duman yeni papa seçilemediğini, beyaz duman ise seçimin tamamlandığını gösterecek.
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Dünya bu bacadan çıkacak dumanı bekliyor! Vatikan’da papalık seçimi hazırlıkları başladı
Dünya bu bacadan çıkacak dumanı bekliyor!
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