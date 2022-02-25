25 Şubat 2022, Cuma
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Dünya basını saldırıları nasıl gördü? İşte dünyanın konuştuğunun fotoğraf
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya işgalinin ilk gününde 137 sivil ve askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya basını, Ukrayna'da yaşananları manşetlerine taşıdı. Peki hangi yorumlara yer verildi? Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Tuğrul anlattı.