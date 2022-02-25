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Dünya basını saldırıları nasıl gördü? İşte dünyanın konuştuğunun fotoğraf

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 09:42
Güncelleme:25.02.2022 09:42
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya işgalinin ilk gününde 137 sivil ve askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya basını, Ukrayna'da yaşananları manşetlerine taşıdı. Peki hangi yorumlara yer verildi? Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Tuğrul anlattı.
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