Dünya basını korkuyla Kuzey Kore'yi izliyor! Japonya sınırında füze denemesi

Kuzey Kore balistik füze denemelerine devam ediyor. Dünya basınında 'çılgın Kim' olarak anılan Kim Jong-un Japonya açıklarında 2 füze denemesi yaptı. Yakın bölgede deprem hissi yaratırken uluslararası ajanslar korku dolu gözlerle televizyon izleyen insanların görüntülerini paylaştı. İşte dünyayı sallayan kareler.