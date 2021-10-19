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Dünya basını korkuyla Kuzey Kore'yi izliyor! Japonya sınırında füze denemesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.10.2021 10:15
Kuzey Kore balistik füze denemelerine devam ediyor. Dünya basınında 'çılgın Kim' olarak anılan Kim Jong-un Japonya açıklarında 2 füze denemesi yaptı. Yakın bölgede deprem hissi yaratırken uluslararası ajanslar korku dolu gözlerle televizyon izleyen insanların görüntülerini paylaştı. İşte dünyayı sallayan kareler.
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