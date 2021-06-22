22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 11:00
Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ABD-Rusya bağları tamamen koptu. Karadeniz ve Akdeniz'de artan gerilimde yeni hamleler peş peşe geldi. Dünya basını bölgeyi korkuyla takip ederken, Rus Pasifik Filosundan en az 7 savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü.
Milyonluk lüks araçları kepçeyle ezdiler
Milyonluk lüks araçları kepçeyle ezdiler
Acıkan fil parktan kaçıp mutfağın duvarını yıktı!
Acıkan fil parktan kaçıp mutfağın duvarını yıktı!
Dünya basını flaş olarak duyurdu!
Dünya basını flaş olarak duyurdu!
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
O isim A Haber'e konuştu!
O isim A Haber'e konuştu!
Esad rejiminden İdlib kırsalında katliam!
Esad rejiminden İdlib kırsalında katliam!
Macron'a seçimde büyük şok!
Macron'a seçimde büyük şok!
Esad rejimi İdlib'de katliam yaptı
Esad rejimi İdlib'de katliam yaptı
ABD uçak gemisinden görülmemiş prova!
ABD uçak gemisinden görülmemiş prova!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş!
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Daha Fazla Video Göster