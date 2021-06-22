22 Haziran 2021, Salı
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Dünya basını flaş olarak duyurdu! Rus savaş gemileri o bölgeye kadar gitti!
Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ABD-Rusya bağları tamamen koptu. Karadeniz ve Akdeniz'de artan gerilimde yeni hamleler peş peşe geldi. Dünya basını bölgeyi korkuyla takip ederken, Rus Pasifik Filosundan en az 7 savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü.