Dünden bugüne Donbas krizi! A Haber Rusya - Ukrayna sınırında

Ukrayna ile Rusya'nın savaşma ihtimali tüm dünyanın gündeminde ilk sırada. İki ülke arasındaki sınırda zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. A Haber, Rusya'nın tatbikatlara hız verdiği, Batı'nın da Rusya'yı tehdit ettiği krizin merkezi Donbas'a gitti. İşte cephe hattında adım adım yaşananlar...

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