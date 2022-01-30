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Dünden bugüne Donbas krizi! A Haber Rusya - Ukrayna sınırında

A Haber
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Giriş: 30.01.2022 11:05
Ukrayna ile Rusya'nın savaşma ihtimali tüm dünyanın gündeminde ilk sırada. İki ülke arasındaki sınırda zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. A Haber, Rusya'nın tatbikatlara hız verdiği, Batı'nın da Rusya'yı tehdit ettiği krizin merkezi Donbas'a gitti. İşte cephe hattında adım adım yaşananlar...
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