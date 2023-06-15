15 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düğünden dönüyorlardı! Nijerya'da tekne faciası: 106 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Öte yandan Şimdiye kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 144 kişinin kurtarıldığını kaydeden Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, çalışmaların sürdüğünü aktardı.