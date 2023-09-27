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Düğünde yangın faciası: 113 ölü

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 11:32
Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti yakınlarında bir düğün salonunda facia yaşandı. Salonda çıkan yangında, 113 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla da yaralı var. Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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Düğünde yangın faciası: 113 ölü
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