Dugin’in kızı patlamada yaşamını yitirdi

Rus Siyaset Uzmanı Aleksandır Dugin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Dugin'in aracına bomba yerleştirildiği ancak araçta kendisi yerine kızı bulunduğu öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.