21 Ağustos 2022, Pazar
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Dugin'in kızı patlamada yaşamını yitirdi
Rus Siyaset Uzmanı Aleksandır Dugin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Dugin'in aracına bomba yerleştirildiği ancak araçta kendisi yerine kızı bulunduğu öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.