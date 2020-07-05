DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması |Video

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a karşı koruma sağladığını iddia ettiği sıtma ilacına Dünya Sağlık Örgütü'nden yeniden yasak geldi. Virüs kaynaklı ölümleri azalttığına dair kanıt elde edilemeyen ilacın klinik denemelerine son verildi.

ABD Başkanı Trump'ın önerdiği ilaca yeniden yasak geldi.



Dünya Sağlık Örgütü ''hidroksiklorokin" isimli ilacın ölüm oranlarını azaltmadığı gerekçesiyle ilacın klinik denemelerine son verdi.

Gelişmeyi Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus sıtma tedavisinde kullanılan söz konusu ilacın Kovid-19'a karşı koruma sağladığına dair kanıt elde edilemediğini ifade etti.

İlacın yan etki potansiyelinin yüksek olması nedeniyle klinik denemelerine yeniden son verildi.

Dünya Sağlık Örgütü 25 Mayıs'ta da "güvenlik endişeleri" nedeniyle ilacın denemelerini askıya almıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump 19 Mayıs'ta "son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum" ifadesini kullanmıştı.



Trump, ilacı kullanmayı kendisinin istediğini doktorlarının da buna itiraz etmediğini vurgulamıştı.