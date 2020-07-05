05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması |Video

DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2020 15:50
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a karşı koruma sağladığını iddia ettiği sıtma ilacına Dünya Sağlık Örgütü'nden yeniden yasak geldi. Virüs kaynaklı ölümleri azalttığına dair kanıt elde edilemeyen ilacın klinik denemelerine son verildi.

ABD Başkanı Trump'ın önerdiği ilaca yeniden yasak geldi.

Dünya Sağlık Örgütü ''hidroksiklorokin" isimli ilacın ölüm oranlarını azaltmadığı gerekçesiyle ilacın klinik denemelerine son verdi.

Gelişmeyi Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus sıtma tedavisinde kullanılan söz konusu ilacın Kovid-19'a karşı koruma sağladığına dair kanıt elde edilemediğini ifade etti.

İlacın yan etki potansiyelinin yüksek olması nedeniyle klinik denemelerine yeniden son verildi.

Dünya Sağlık Örgütü 25 Mayıs'ta da "güvenlik endişeleri" nedeniyle ilacın denemelerini askıya almıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump 19 Mayıs'ta "son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Trump, ilacı kullanmayı kendisinin istediğini doktorlarının da buna itiraz etmediğini vurgulamıştı.

DSÖ'den korona tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması
DSÖ'den korona tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
Gurur veren görüntüler! Bayraktar Ukrayna semalarında
Gurur veren görüntüler! Bayraktar Ukrayna semalarında
ABD'de dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine böyle sürdü
ABD'de dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine böyle sürdü
Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı!
Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı!
Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür
Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür
Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi
Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi
Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar
Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar
Katar'dan Türkiye yorumu
Katar'dan Türkiye yorumu
Corona virüs 6 ayda hayatımızı nasıl değiştirdi?
Corona virüs 6 ayda hayatımızı nasıl değiştirdi?
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Hafter'den Macron'u zora sokacak sözler!
Hafter'den Macron'u zora sokacak sözler!
Daha Fazla Video Göster