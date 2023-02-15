15 Şubat 2023, Çarşamba
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DSÖ'den Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: "Avrupa Bölgesi'ndeki en kötü doğal afet"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan depreme ilişkin, "DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki yüzyılın en kötü doğal afetine tanık oluyoruz" değerlendirmesini yaptı. Kluge, depremler sonrasında zamana karşı 'amansız bir yarış içinde gece gündüz çalışan kahraman Türk müdahale ekiplerinin mucizevi kurtarma çabalarına' tanık olduklarını ifade etti.