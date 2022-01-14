14 Ocak 2022, Cuma
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DSÖ’den çarpıcı “hatırlatma dozu” çıkışı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Covid-19 aşılarının hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı konusunda uyararak, yeni aşıların bulunması gerektiğini söyledi.