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DSÖ’den çarpıcı “hatırlatma dozu” çıkışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2022 09:26
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Covid-19 aşılarının hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı konusunda uyararak, yeni aşıların bulunması gerektiğini söyledi.
DSÖ’den çarpıcı “hatırlatma dozu” çıkışı
DSÖ’den çarpıcı “hatırlatma dozu” çıkışı
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