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Dr. Necmettin Mutlu: ABD İsrail’in nükleer saldırısını engellemek istiyor

Dr. Necmettin Mutlu: ABD İsrail’in nükleer saldırısını engellemek istiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 17:58
Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren uluslararası ilişikler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, “ABD yönetimi İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini vurmasının önüne geçmek istiyor ancak İsrail’i dizginleyemiyor.” dedi
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