01 Aralık 2021, Çarşamba
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Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor! Ünlü Türk cerrah ABD senatosuna aday
Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'den ABD senatosuna aday olacağını açıkladı. Washington'un pandemiyle mücadelede çok büyük yanlışlar yaptığını savunan Öz, ülkede çökme noktasına gelen sağlık sistemini düzeltmek istediğini söyledi.