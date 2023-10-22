22 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dosta korku düşmana güven! İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri
İşgalci İsrail'in günlerdir Gazze'deki sivil halka yönelik uyguladığı katliam boyut atlamış durumdayken, hainler kara saldırısı yapmak için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatına henüz başlayamaması ve niçin korktuğunu Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan o video ile gözler önüne serdi. İşte İsrail askerlerinin durumunu anlatan o rezil video...