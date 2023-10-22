Dosta korku düşmana güven! İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri

İşgalci İsrail'in günlerdir Gazze'deki sivil halka yönelik uyguladığı katliam boyut atlamış durumdayken, hainler kara saldırısı yapmak için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatına henüz başlayamaması ve niçin korktuğunu Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan o video ile gözler önüne serdi. İşte İsrail askerlerinin durumunu anlatan o rezil video...