Donetsk'te OHAL ilan edildi! Rusya'dan resmen askeri yardım istediler

Ukrayna'nın doğusundan çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde OHAL ilan edildi. ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısında bulunurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığını söyledi. Beyaz Saray ise Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak bir zirveyi prensipte kabul ettiğini duyurdu. Peki sınırda son durum ne? Gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

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