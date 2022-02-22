22 Şubat 2022, Salı
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Donbas'ta top atışları duyuldu! A Haber sıcak noktada
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bölgede gerilim tırmandı. Peki son durum ne? Ukrayna yeni güne nasıl uyandı? Günlerdir dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada gelişmeleri anbean takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son durumu aktardı. Öte yandan Donbas'ta top atışları duyuldu.